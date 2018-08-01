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Угонщик из Ярковского района отправился домой на чужом автомобиле

Происшествия, 18:16 29 августа 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Житель Ярковского района подозревается в угоне автомобиля. Он уехал на оставленном без присмотра автомобиле, чтобы добраться домой в соседнее село, сообщает межведомственный отдел МВД "Тобольский".

28 августа в полицию обратился мужчина, он рассказал, что у него угнали машину. По его словам, он находился в авто со своим малолетним ребенком. Мальчик выбежал из салона и отец побежал за ним. В это время ключи от машины остались в замке зажигания, а дверь была открыта. Вернувшись обратно, водитель обнаружил пропажу машины.

Подозреваемого в угоне полицейские задержали в 10 км от села. 36-летнего жителя Ярковского района доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Угонщик свою вину признал. Он рассказал полицейским, что хотел на похищенном автомобиле доехать до дома в соседнее село.

Автомобиль возвратили законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автотранспортом". Задержанный дожидается суда под подпиской о невыезде.

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# уголовное дело , угон , УМВД России , Ярковский район

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