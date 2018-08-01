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В тюменском музее покажут историю российского дизайна

Общество, 19:07 29 августа 2018

Фото пресс-службы тюменского музейно-просветительского объединения

Открытие выставки "История российского дизайна 1917-2017" состоится в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 30 августа, начало в 12 часов. Это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлены лучшие образцы отечественного дизайна периодов конструктивизма, становления и развития системы советского дизайна и современности.

Как отмечают в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения, основная цель реализации данного проекта – познакомить широкую аудиторию с историей отечественного промышленного дизайна от авангарда до современности, представив самые характерные образцы в одной экспозиции, в том числе, связанные с Тюменской областью.

В день открытия выставки в 13 часов 10 минут пройдет круглый стол "Дизайн городской среды Тюмени" с участием специалистов в области дизайна и архитектуры. Вопросы, которые обсудят представители профессионального сообщества, коснутся сложившегося дизайн-кода Тюмени и его развития, а также трансформации дизайна городской среды в процессе изменения облика города.

Просветительская программа, разработанная кураторами проекта, предназначена не только для специалистов сферы дизайна и архитектуры, но и для широкой аудитории. Жители и гости города смогут узнать о промышленном и графическом дизайне Тюмени, а также о процессе создания архитектурного рисунка города. Первая лекция "Авангард и дизайн" начнется 30 августа в 18 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

В период работы выставки жителям Тюмени будет предложено дополнить экспозицию. На конкурсной основе жюри отберет предметы для выставки. К участию в проекте приглашаются промышленные и графические дизайнеры, лучшие разработки которых будут представлены в экспозиции, что позволит расширить представления жителей об истории развития и достижениях индустрии дизайна в регионе.

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# выставка , дизайн , музей

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