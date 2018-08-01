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На Ямале сотрудник полиции насмерть заморозил задержанного

Происшествия, 13:26 30 августа 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Бывшего сотрудника полиции осудят за превышение должностных полномочий на Ямале, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

В с. Толька Красноселькупского района 34-летний участковый задержал местного жителя за избиение жены. Полицейский решил не регистрировать сообщение женщины, а ограничиться профилактической беседой с нарушителем. В отделе полиции сотрудник незаконно поместил мужчину в неотапливаемую камеру. После чего покинул поселковый пункт полиции.

Обнаружив на следующее утро, что задержанный скончался, обвиняемый вывез его тело за пределы поселка и спрятал в сугробе, где его обнаружили спустя три недели. Причиной смерти мужчины явилось общее переохлаждение организма от воздействия низкой температуры.

В ходе следствия установлен еще один эпизод преступной деятельности обвиняемого. В июне 2015 года участковый незаконно поместил задержанного нефункционирующую камеру для административно задержанных, и выпустил только утром следующих суток.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# полицейский , Ямал

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