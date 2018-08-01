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Юные дипломаты с Ямала участвуют в международной смене в Артеке

Общество, 17:16 30 августа 2018

правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Ямальские школьники – участники клубов юных дипломатов Салехарда и Лабытнанги отправились в Международный детский центр "Артек" 30 августа, чтобы принять участие в образовательной смене "Дети-послы Мира!", сообщает правительство ЯНАО.

Образовательная программа рассчитана до 19 сентября. Поездкой в Артек юные ямальцы награждены за участие в международном конкурсе развития социальных инициатив и межкультурных коммуникаций "Дети – Послы Мира!".

Победителями стали 25 школьников из Салехарда и 15 – из Лабытнанги. Всего в адрес конкурсной комиссии поступило более 60 творческих работ. Участникам была предложена тематика, связанная с дипломатической деятельностью: "Дипломатия как стиль жизни", "Наш дом – Земля", "История дипломатии" и другие.

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# Артек , дипломаты , конкурс , путевка , школьники , ЯНАО

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