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Фитнес-праздник для пенсионеров пройдет в Измайловском парке

Общество, 18:32 30 августа 2018

https://www.mos.ru | Фото: https://www.mos.ru

Фитнес-праздник "Московские игры “Спорт — это долголетие”" пройдет в Измайловском парке 1 и 2 сентября с 12 до 21 часов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Участники проекта "Московское долголетие" примут участие в соревнованиях по общей физической подготовке, гимнастике, фитнесу, зумбе и скандинавской ходьбе, смогут позаниматься на тренажерах.

Гостей праздника также ждут тематические мастер-классы, квесты, выступления популярных эстрадных исполнителей и джазового оркестра. Кроме того, москвичи старшего поколения, которые пока не участвуют в проекте "Московское долголетие", смогут присоединиться к нему и записаться на интересующие их занятия.

Проект мэра Москвы "Московское долголетие" стартовал в марте. На выбор — бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, гимнастике, танцам, пению, рукоделию, живописи, компьютерные и языковые курсы.

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# Московское долголетие , пенсионеры , фитнес

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