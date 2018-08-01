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Летняя оздоровительная кампания в Тюменской области прошла без происшествий

Общество, 17:05 30 августа 2018

Олимпийская ребячка во Вконтакте | Фото: Олимпийская ребячка во Вконтакте

Летняя оздоровительная кампания для детей в Тюменской области прошла без происшествий, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В 407 летних оздоровительных учреждениях отдохнули более 134 тыс. детей.

За летнюю кампанию было проведено более 400 плановых и внеплановых проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей. Особое внимание уделялось контролю за организацией питания, условиям размещения детей и подростков, организации водоснабжения. Специалисты Роспотребнадзора отобрали и исследовали более 1 тыс. проб пищевых продуктов и готовых блюд.

В оздоровительную кампанию вспышек инфекционных заболеваний, пищевых отравлений зарегистрировано не было.

Борис Олейник

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# лагеря , лето , оздоровление , роспотребнадзор , школьники

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