Тюменец открыл бизнес, чтобы выплатить алименты

| Фото: УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Собственное производство хлеба наладил алиментщик в Тюменской области, чтобы выполнить обязательства перед детьми, сообщает УФССП России по Тюменской области.

55-летний мужчина после ухода из семьи частично выплачивал алименты на содержание дочери и сына. Судебным приставом-исполнителем был применен ряд ограничительных мер, но ситуация не изменилась.

Судебный пристав вынес постановление о привлечении должника к административной ответственности. Суд постановил назначить мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ. Время, проведенное на предприятии по производству муки, вдохновило мужчину на открытие собственного дела. Сейчас гражданин исправно вносит алиментные платежи.