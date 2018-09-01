На Урале открыли новый дворец ледовых видов спорта

| Фото: https://www.ugmk.com | Фото: https://www.ugmk.com

Дворец ледовых видов спорта "Металлург" открыли в Ревде 31 августа, сообщает правительство Свердловской области.

Данный объект построен в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и Уральской горно-металлургической компанией по программе развития хоккея и хоккейной инфраструктуры в регионе.

"Дворец спорта "Металлург" сегодня распахнул двери для жителей Ревды, а значит в городе появились дополнительные условия для занятия спортом, для здорового образа жизни. Правительство Свердловской области делает много для того, чтобы в каждом муниципальном образовании появлялись современные спортивные объекты, многие из них возводятся на принципах государственно-частного партнерства и, конечно же, ведущую роль здесь играет сотрудничество с УГМК. Я благодарю компанию и лично Андрея Анатольевича Козицына за внимание к детскому и профессиональному спорту, которое позволило Свердловской области по итогам 2017 года стать самым спортивным регионом нашей страны", - заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов.

УГМК и Среднеуральский медеплавильный завод направили на строительство "Металлурга" около 300 млн рублей.

Дворец ледовых видов спорта - это двухэтажный комплекс общей площадью 5,1 тыс. кв.м. В нем разместились ледовая площадка (60 м х 30 м) для проведения любительских сеансов, тренировок, соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию; залы для общефизической подготовки, хореографии, тренажерный, мини-футбольный и бросковый для хоккеистов с искусственным пластиковым льдом. Имеются раздевалки, медицинский кабинет, сушильные и душевые зоны.

Дворец будет функционировать круглогодично, для любителей организуют часы свободного катания и прокат коньков. Пропускная способность катка при учебно-тренировочных занятиях - 50 человек одновременно