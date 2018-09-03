Тюменцы поборются за Кубок губернатора Свердловской области по КВН

| Фото: ДИ "Пионер" | Фото: ДИ "Пионер"

Команда Тюменской области поборется за Кубок губернатора Свердловской области по КВН. В творческом состязании также примут участие команды из Челябинской, Курганской, Оренбургской, Ярославской областей и муниципалитетов Свердловской области, сообщает правительство Свердловской области.

Как рассказал директор региональной лиги международного союза КВН Роман Казанцев, в ближайшие дни завершатся отборочные этапы. Затем в течение нескольких дней выступления кавээнщиков будут смотреть редакторы, а после совместно доработают материал.

Напомним, специальным гостем турнира этого года станет команда Высшей лиги Плюшки имени Ярослава Мудрого. Редакторами выступят Сергей Ершов (команда "Уральские Пельмени"), Артем Пушкин (команда КВН "Свердловск") Сергей Романенко (команда КВН "Давай поженимся"), а также редактор "Премьер-лиги" Михаил Гуликов.