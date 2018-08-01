Ревнивый ямалец до смерти избил сожительницу

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На 7 лет и 9 месяцев отправился в колонии строго режима житель Ямала. Как сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, мужчина до смерти избил свою сожительницу.

Следствие и суд установили, что 5 мая 2018 года в поселке Лесной города 54-летний местный житель услышал, что его сожительница общается по телефону с другим мужчиной. На его замечание женщина ответила ему нецензурной бранью.

На почве вспыхнувшей ревности ямалец жестоко избил женщину. Состояние потерпевшей ухудшалось с каждым днем. Однако, не желая создавать проблемы своему сожителю, она отказывалась обращаться за медицинской помощью.

11 мая женщина скончалась дома. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стали многочисленные травмы, в том числе закрытая черепно-мозговая, нанесенные твердыми, тупыми предметами.

В ходе предварительного следствия и на суде мужчина признал свою вину, раскаялся и дал полные показания. Он признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Приговором суда ему назначено 7 лет 9 месяцев колонии строгого режима.