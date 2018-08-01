Тюменцев приглашают на экскурсии выходного дня на двухэтажном автобусе

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Познакомиться достопримечательностями Тюмени, с ее выдающимися личностями и увлекательными современными событиями смогут жители и гости города на экскурсиях выходного дня.

1 сентября пройдет экскурсия "Операция H2O" на двухэтажном автобусе. Путешественники узнают, насколько важную роль вода сыграла в истории Тюмени. Участники увидят самые красивые фонтаны города, прогуляются вдоль Туры, примут участие в конкурсах и играх, увлекательном мастер-классе в технике Эбру, встретятся с веселым персонажем. Время проведения - с 16 до 18 часов. Стоимость билетов для взрослых - 400 руб., для детей до 14 лет и пенсионеров - 250 руб. Мастер-класс оплачивается отдельно, 100 руб. с человека.

Также 1 сентября пройдет экскурсия "Ночь. Улица. Фонарь. Автобус..." на двухэтажном автобусе. Участники посетят старинные кварталы Тюмени: Тычковку, Сараи, Потаскуй, проедутся по Ямской слободе, полюбуются на вечерние огни моста Влюбленных и набережной. Организаторы расскажут, как в городе развлекалось купечество, кого называли "парижанами", когда появились первые автомобили, светофоры и автобусы. Начало - в 21 и в 22 часа. Стоимость билетов - 200 руб. первый этаж, 300 руб. второй этаж, для детей до 14 лет - 200 руб. на второй этаж.

2 сентября всех желающих ждет экскурсия "Путешествие к мамонтенку". На ней ребята познакомятся с древней историей тюменской земли и с развитием города от небольшого острога до современной областной столицы, поучаствуют в играх на ловкость, внимание и командный дух и увидят один из самых высоких скелетов мамонтов в России. Начало - в 12 часов. Стоимость билетов - 300 руб. 1 этаж автобуса, 400 руб. 2 этаж. Для детей до 14 лет и пенсионеров стоимость билетов - 200 руб. 1 этаж, 250 руб. 2 этаж. Билеты на выставку "Окно в природу" для взрослой категории оплачиваются отдельно – 140 руб. с человека.

Экскурсия "От острога до столицы" на двухэтажном автобусе познакомит участников с историей развития первого сибирского города от деревянного острога до столицы самой большой области России. Организаторы расскажут о "сибирском мавзолее", первом водопроводе, об открытии тюменской нефти и газа, о площадях и скверах, улице "четырех конфессий", четырехуровневой набережной. Начало экскурсии - в 14 часов 30 минут и в 16 часов 30 минут. Стоимость билетов - 300 руб. на 1 этаже, 400 руб. на 2 этаже. Для детей до 14 лет и пенсионеров стоимость билетов - 200 руб. 1 этаж, 250 руб. 2 этаж.

Заказать экскурсию и узнать подробности можно по телефону +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.

Дарья Казакова