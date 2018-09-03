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Более двухсот детей-сирот Урала получат жилье

Общество, 09:52 03 сентября 2018

Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Более 200 детей-сирот Свердловской области в ближайшее время в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске получат ключи от новых благоустроенных квартир, сообщает региональное правительство.

В Первоуральске Фонд жилищного строительства приобрел 24 квартиры общей площадью 941,3 кв. метра. Из областного бюджета на эти цели было направлено почти 33 млн рублей.

В Нижнем Тагиле для детей-сирот приобретены 44 квартиры общей площадью около 1 тыс. 400 "квадратов". Жилые помещения в нем обошлись региональной казне в 51,6 млн рублей. Кроме того, по государственным контрактам 2017 года в городе строятся еще 60 квартир. Планируется, что до конца года жилье будут передано новоселам.

В Екатеринбурге, в доме на улице Ангарской готовы к заселению 40 квартир, построенных за деньги федерального и областного бюджетов. Всего 76,3 млн рублей направил Фонд жилищного строительства на строительство жилых помещений общей площадью 1 тыс. 444 кв. метра.

Еще 93 ребенка сироты из Екатеринбурга получат квартиры в доме на ул. Григория Речкалова. На их строительство из областного бюджета направлено 151 млн рублей, а из федерального - 23 млн. Общая площадь жилья составила 3,1 тыс. кв. метров.

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# дети-сироты , жилье , квартиры , Свердловская область

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