Тюменский санаторий признали соответствующим мировым стандартам

Фото пресс-службы Агентства туризма и продвижения Тюменской области Фото пресс-службы Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Тюменский санаторий "Сибирь" получил сертификат качества Национальной системы сертификации санаторно-курортных организаций на проходящей в Белокурихе (Алтайский край) конференции "Разумовские чтения". Таким образом, "Сибирь" первым в УФО признан санаторием премиум-класса, сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Система сертификации санаториев – основная форма контроля качества услуг, предоставляемых гостям. Эта профессиональная оценка санаторно-курортных организаций, подтверждающая добросовестность и ответственность предприятия в сфере лечебно-оздоровительного туризма, что является хорошим стимулом провести тщательный анализ всего хозяйства санатория. Россия входит в европейскую систему сертификации, поэтому предоставляемые санаториями услуги должны соответствовать общепризнанным мировым стандартам.

Эксперты Национальной курортной ассоциации проводили комплексное исследование санаториев в середине лета. В результате участники первой группы санаториев получили сертификаты качества Национальной системы сертификации санаторно-курортных организаций. Сертификаты вручал президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов.

В числе лучших оказался и тюменский санаторий "Сибирь", расположенный по адресу Червишевский тракт, 7-й километр, 1. Причем подобной высокой оценки санаторий удостоился первым в Уральском регионе. Это подтверждает солидный уровень инфраструктуры санатория и отличное качество предоставляемых гостям лечебно-оздоровительных услуг.

"В Тюменской области активно и систематически развивается бренд "Сибирское здоровье". Подобные успехи наших санаториев – еще одно подтверждение тому, что мы движемся в правильном направлении. Тюменская область имеет все шансы стать и одним из заметных игроков санаторно-курортной сферы. Для этого у нас есть три необходимых составляющих: уникальный проект "Медицинский город", санатории, природные ресурсы (термальные, минеральные источники, грязи). Уже сегодня у нашего региона есть все, чтобы получить статус санаторно-курортной зоны", - отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

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Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.