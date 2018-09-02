Новый Уренгой - это современный и динамично развивающийся город, считает Александр Моор

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Многофункциональный общественный комплекс под открытым небом по ул. 26 съезда КПСС в районе путепровода в Новом Уренгое осмотрели врио губернатора Тюменской области Александр Моор и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время рабочей поездке 2 сентября.

Обустройство такого комплекса стало возможным благодаря работе окружной программы "Комфортная городская среда". Для жителей города на территории предусмотрены лыжероллерная трасса, хоккейный и теннисный корты, мини-футбольное поле, тренажерная площадка под навесом, скейтпарк, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка, легкоатлетическая площадка, площадка для игры в гигантские шахматы, детские площадки для ребят разных возрастов и возможностей.

Александр Моор поздравил горожан с появлением новой точки притяжения. "Новый Уренгой - это не только газовая столица России и промышленный центр, это современный и, что важно, динамично развивающийся город. Город, где люди занимаются искусством, культурой и спортом, любят здоровый образ жизни. Желаю вам, чтобы и в будущем такие объекты появлялись", - обратился он к новоуренгойцам.

В парковой зоне установлены скамейки, навесы для колясок, оборудована велопарковка. Кроме этого, под виадуком отведено место для центральной площадки, где установлена сцена для проведения музыкальных и развлекательных мероприятий для горожан всех возрастов. Для комфортного отдыха новоуренгойцев на территории предусмотрены кафе, раздевалки и прокат спортинвентаря.

Площадка оснащена элементами звукового оповещения, оборудована системой видеонаблюдения, есть автопарковка на 45 мест.

Дмитрий Артюхов уверен: знаково, что в такой праздничный для города день в Новом Уренгое появился такой объект.

"Хочу вас заверить - это только начало, в следующем году программа благоустройства будет продолжена, появятся комфортные площадки во дворах. Через пару лет 45-летие города, и к этой дате мы благоустроим главную площадь перед домом культуры "Октябрь", - сообщил он новоуренгойцам и пожелал развития и процветания.

Напомним, что за благоустройство этой площадки проголосовали местные жители. Также в 2018 году были благоустроены два микрорайона в южной части города.

В честь открытия многофункционального комплекса провели товарищескую встречу по футболу команда администрации Нового Уренгоя и команда строителей общества "Уренгойдорстрой", которые и создали это место проведения досуга. Капитаны футбольных команд вручили футболки с логотипами своих сборных Александру Моору и Дмитрию Артюхову.

Дарья Казакова