На Ямале стартует спартакиада госслужащих

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XIV Спартакиада государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа стартует 2 сентября, сообщает правительство округа.

Спартакиада пройдет с сентября 2018 года по март 2019 года. Участникам предстоит померяться силами в легкой атлетике, мини-футболе, пулевой стрельбе, настольном теннисе, волейболе, шахматах, баскетболе, боулинге, плавании, лыжных гонках и в соревнованиях спортивных семей.

Откроют спартакиаду соревнования по легкой атлетике. В программу включены: прыжок в длину с места, бег на 30 м, 60 м, 800 м, 1500 м, эстафета 4 х 100м.