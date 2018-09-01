  • 1 сентября 20181.09.2018суббота
  • USD68,0447
    EUR79,4966
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер западный

Коллектив Ямальского агроэкономического техникума отметил новоселье

Общество, 14:39 01 сентября 2018

правительство.янао.рф/ | Фото: правительство.янао.рф/

Студенты и преподаватели Ямальского полярного агроэкономического техникума в Салехарде отметили новоселье. Ко Дню знаний они получили новый учебный корпус в капитальном исполнении, сообщает правительство ЯНАО.

"Сегодня произошло знаковое для нас событие. Техникум – единственное учебное заведение в округе, которое готовит кадры для агропромышленного комплекса по очень нужным специальностям – в животноводстве, рыбной отрасли, в экономике сельского хозяйства. Нас очень радует, что теперь учиться ребята смогут в комфортных условиях, качество образовательного процесса, безусловно, повысится", - отметил заместитель директора регионального департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Станислав Закревский.

Трехэтажное здание площадью 1 тыс. 135 кв.м было построено в 2010 году. Теперь здесь оборудовано 11 аудиторий, оснащенных новой мебелью и интерактивным оборудованием. В распоряжении студентов и педагогов также просторный компьютерный класс, химическая лаборатория, учебные тренажеры – например, снегоход, который ничем не отличается от настоящего.

Образовательный процесс будет происходить в две смены. На предстоящий учебный год в техникум набрано более 800 студентов на очное и заочное отделения по пяти специальностям: ветеринария, экономика и бухгалтерский учет, обработка водных биоресурсов, земельно-имущественные отношения, право и организация социального обеспечения. В октябре в техникуме появится новая специальность – оленевод-механизатор. Желающие обучаться этой профессии уже есть.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# новоселье , техникум , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:37 01.09.2018Тыкву весом более пятисот килограммов представят на выставке в Москве
17:03 01.09.2018Игорь Онешко: ученики "Роснефть-класса" - будущая элита ТЭК
16:49 01.09.2018Массовый турнир собрал любителей шахмат из нескольких регионов в Тюмени
15:36 01.09.2018Тактильные книги для маленьких читателей с нарушениями зрения создали в Тюмени