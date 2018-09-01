Коллектив Ямальского агроэкономического техникума отметил новоселье

| Фото: правительство.янао.рф/ | Фото: правительство.янао.рф/

Студенты и преподаватели Ямальского полярного агроэкономического техникума в Салехарде отметили новоселье. Ко Дню знаний они получили новый учебный корпус в капитальном исполнении, сообщает правительство ЯНАО.

"Сегодня произошло знаковое для нас событие. Техникум – единственное учебное заведение в округе, которое готовит кадры для агропромышленного комплекса по очень нужным специальностям – в животноводстве, рыбной отрасли, в экономике сельского хозяйства. Нас очень радует, что теперь учиться ребята смогут в комфортных условиях, качество образовательного процесса, безусловно, повысится", - отметил заместитель директора регионального департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Станислав Закревский.

Трехэтажное здание площадью 1 тыс. 135 кв.м было построено в 2010 году. Теперь здесь оборудовано 11 аудиторий, оснащенных новой мебелью и интерактивным оборудованием. В распоряжении студентов и педагогов также просторный компьютерный класс, химическая лаборатория, учебные тренажеры – например, снегоход, который ничем не отличается от настоящего.

Образовательный процесс будет происходить в две смены. На предстоящий учебный год в техникум набрано более 800 студентов на очное и заочное отделения по пяти специальностям: ветеринария, экономика и бухгалтерский учет, обработка водных биоресурсов, земельно-имущественные отношения, право и организация социального обеспечения. В октябре в техникуме появится новая специальность – оленевод-механизатор. Желающие обучаться этой профессии уже есть.