Фестиваль "Ямал многонациональный" стартовал в Новом Уренгое

III окружной фестиваль "Ямал многонациональный" открыли врио губернатора Тюменской области Александр Моор и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время рабочей поездки в Новый Уренгой.

На фестивальной площадке развернулись 15 национальных подворий - интерактивных площадок, стилизованных под традиционные национальные жилища народов: ненецкое, татаро-башкирское, чувашское, русское, армянское, кыргызское, ногайское, чеченское, азербайджанское, белорусское, украинское, молдавское, узбекское. Казаки Нового Уренгоя возвели на площади казачий курень. Впервые на фестивале организовали немецкое подворье. Все гости многонационального праздника могли познакомиться с культурой и традициями народов, проживающих на территории Ямала, продегустировать блюда национальной кухни и послушать концертную программу.

Александр Моор напомнил, что много лет назад молодые люди со всех уголков страны приехали осваивать богатства Западной Сибири. Именно они и основали Новый Уренгой. "Эти люди были объединены общим духом и общими ценностями. Межнациональное согласие, взаимное уважение и дружба - принципы, которое заложило наше старшее поколение, и мы ценим эти отношения. Благодаря таким фестивалям мы можем узнать больше друг о друге, понять культуру, языки, обычаи, уклад, особенности национальных кухонь", - считает врио губернатора Тюменской области. Он пожелал всем гостям фестиваля ценить эту дружбу и любить друг друга.

По словам Дмитрия Артюхова, проводить этот праздник в День города стало в Новом Уренгое доброй традицией. "У нас действительно многонациональный Ямал - свыше 130 национальностей проживают в нашем северном регионе. Он межконфессиональный и очень богатый культурами. Мы очень гордимся тем, что в свое время Ямал стал домом для всех союзных республик, для всех тех, кто строил и поднимал наш Север", - рассказал он. Врио губернатора уверен: то, что на Ямале получается беречь и сохранять культуры всех живущих здесь национальностей - это главная заслуга и большое достояние. Он пожелал новоуренгойцам сохранять атмосферу добра и дружбы не только в День города, но и каждый день.

По данным опроса, который в округе проводили в декабре 2017 года, доля русского населения на Ямале составила 70 %. На территории зарегистрировано около 60 общин коренных малочисленных народов Севера, которые в том числе занимаются развитием детских и молодежных движений, туризма, сохранением культуры северных народов. На Ямале проживают 29 тыс. 772 ненца, 1 тыс. 988 селькупов, 9 тыс. 489 хантов.

Что касается конфессионального состава - в округе зарегистрировано 64 религиозных организации, из них 26 относятся к РПЦ, 18 - к исламу.

Дарья Казакова