Минпросвещения запустит проект по профориентации с шестого класса

| Фото: Минобрнауки | Фото: Минобрнауки

Министерство просвещения России запустит проект "Билет в будущее" по профориентации для 6-11 классов в 2018 году, заявила глава ведомства Ольга Васильева, сообщает РИА Новости.

"Мы в этом году запускаем большой проект "Билет в будущее" (6-11 класс)", — сказала Васильева в эфире программы "Право знать" на ТВЦ. Проект посвящен ранней профориентации.

"Ранняя профориентация и в школе, и в дополнительном образовании… Ребенку трудно найти себя в шестом классе, но (надо – ред.) пробовать, и пробовать много, и самое главное – ребенок должен получать удовольствие от того труда, в котором он занят", — добавила Васильева.

Проект "Билет в будущее" поручил реализовать президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года. Он предложил запустить проект ранней профориентации школьников, который позволит ребятам попробовать себя в будущей профессии в ведущих компаниях страны, с нового учебного года.