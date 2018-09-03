Александр Моор: социальная инфраструктура должна развиваться одновременно со строительством жилья

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый детский сад в микрорайоне Ново-Патрушево в Тюмени открылся 3 сентября. С новосельем родителей, детей и педагогов поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Это большой праздник для всех жителей микрорайона. Мы добились того, что социальная инфраструктура появляется параллельно со строительством жилья. Это идеальный вариант, мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы молодые семьи, которые покупают квартиры в новых районах, могли отдавать своих детей в детские сады рядом с домом", - отметил Александр Моор.

Он добавил, что власти успешно работают с компаниями, которые ведут комплексную застройку территорий. Они возводят жилье вместе с детскими садами, школами и объектами соцкультбыта. Такая форма работы выгодна в первую очередь самому застройщику, ведь когда будущие покупатели видят, что появляется детский сад, то работают законы рынка и квартиры продаются лучше.

"У нас был подписан ряд соглашений с застройщиками, которые одновременно со строительством жилья возводят социальные учреждения. Это замечательная практика и мы будем ее продолжать. Сегодня потребность в детских садах не уменьшается, перед нами стоят новые задачи, обозначенные в майском указе президента. Мы уже обеспечили местами в детских садах детей, достигших трехлетнего возраста. Теперь необходимо устроить в дошкольные учреждения малышей двух лет. В конечном итоге все желающие должны иметь возможность отдать своих детей в детские сады", - отметил Александр Моор, общаясь с журналистами.

Новый детский сад "Три богатыря", ставший третьим корпусом детсада № 158, примет более 600 детей. Здесь будут работать 16 групп полного дня.

Общая площадь здания детского сада превышает 6,5 тыс. кв. м. Здесь оборудованы музыкальный и физкультурный залы, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, сенсорная комната, соляная пещера, современный пищеблок, медицинский кабинет, прачечная. Кроме того, есть комната для интеллектуальных игр и занятий художественным творчеством, уголок сказок.

В группах предусмотрены просторные комнаты для сна и активных игр, буфетные с посудомоечной машиной, туалетные комнаты с автоматическими дозаторами для мыла и бумажными полотенцами. Для прогулок организованы площадки по типу парковой зоны без ограничений между участками, для каждой группы оборудованы яркие теневые навесы и игровые комплексы.

Временно исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук, поздравляя горожан, отметил, что открытие нового детского сада позволило закрыть потребность в местах для маленьких жителей не только строящегося микрорайона Ново-Патрушево, но и прилегающих районов.

"Эта положительная практика в нашем городе должна развиваться. Приятно осознавать, что социально ответственные застройщики подходят к этому вопросу именно таким образом, чтобы социальные объекты появлялись не после, а во время либо до ввода в эксплуатацию новых домов. Думаю, следующий шаг - это проектирование и строительство здесь новой школы", - отметил он.

Руслан Кухарук добавил, что уже в ближайшее время будет рассмотрен вопрос проектирования новой школы на 1 тыс. 200 мест в районе ул. Бориса Житкова. Кроме того, будет продолжена реконструкция и капитальный ремонт ранее не приспособленных для объектов образования зданий.

Любовь Голышева