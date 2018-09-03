АО "ТЭК" отмечает двенадцатилетие статуса гарантирующего поставщика электроэнергии

| Фото АО "ТЭК" | Фото АО "ТЭК"

Уже 12 лет работает в качестве гарантирующего поставщика электрической энергии АО "Тюменская энергосбытовая компания".

Как сообщает пресс-служба компании, данный статус, полученный обществом 1 сентября 2006 года, обязывает АО "ТЭК" заключать договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к нему потребителем на территории регионов деятельности, а также с теми абонентами, которые в силу различных обстоятельств остались без обслуживавшей их энергосбытовой компании.

Работа на территории трех субъектов Российской Федерации — ЯНАО, ХМАО-Югры и юга Тюменской области общей площадью более 1,5 млн кв. км делает Тюменскую энергосбытовую компанию одним из крупнейших гарантирующих поставщиков электроэнергии в стране. Сегодня в числе клиентов АО "ТЭК" — более 19 тыс. юридических лиц и 560 тыс. физических лиц. Зоны деятельности компании определены на основании решения региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 09.07.2007 N 44 в пределах административных границ этих регионов за исключением зон деятельности других гарантирующих поставщиков. Компания планомерно работает над расширением границ своей работы и увеличением количества абонентов: так, в 2018 году к ним присоединились жители городов Югорск и Покачи ХМАО-Югры, в которых АО "ТЭК" получило статус гарантирующего поставщика.

Институт гарантирующих поставщиков был создан в 2006 году в ходе проведения реформы энергетической отрасли. Порядок присвоения организациям данного статуса регулируется постановлением правительства РФ от 04.05.2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". По законодательству, гарантирующий поставщик является инфраструктурной организацией розничного рынка электроэнергии, производящей закупку электроэнергии у производителей на оптовом и розничном рынках и заключающей с сетевыми организациями договор о ее передаче конечному потребителю.

Для своих клиентов Тюменская энергосбытовая компания сегодня работает по принципу единого окна. Она не только реализует необходимый энергоресурс, но и осуществляет все расчеты, формирует счета на оплату потребленной электроэнергии, производит сбор денежных средств, работает над взысканием задолженности, а также информирует своих абонентов обо всех важных событиях в энергетической отрасли и изменениях в законодательстве, имеющих к ним прямое отношение.