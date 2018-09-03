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Александр Моор: наш долг — беречь межнациональное и межрелигиозное единство

Губернатор, 13:21 03 сентября 2018

admtyumen.ru

День солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечают в России 3 сентября, напоминает о невинных жертвах и утратах, которые понесла страна от преступлений террористов. Противодействие экстремистским проявлениям — одна из главных задач для российского государства и общества.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

По его словам, Тюменскую область всегда отличали гармоничные отношения всех народов и многообразие культур, взаимное уважение и диалог представителей традиционных конфессий. Важно, что этот накопленный потенциал используется для поддержания мира и согласия в регионе.

"Дорогие тюменцы! Наш долг — беречь межнациональное и межрелигиозное единство, защищать молодежь от тех, кто пытается распространять опасные идеи нетерпимости, ксенофобии и национализма. Убежден, что гражданская ответственность, сплоченность и неравнодушие каждого из нас позволят нам успешно противостоять идеологии терроризма", - заключил Александр Моор.

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# Александр Моор , Беслан , солидарность , терроризм

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