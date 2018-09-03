  • 3 сентября 20183.09.2018понедельник
  • USD68,0447
    EUR79,4966
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер северный

В Тюмени рассмотрели первое дело о незаконности рекламирования электронных сигарет

Общество, 17:43 03 сентября 2018

fas.gov.ru

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области рассмотрели первое дело о незаконности рекламирования электронных сигарет и принадлежностей к ним.

Реклама электронного испарителя, сообщается на сайте УФАС, размещалась на кассовых чеках в магазинах "Бристоль". По этому факту поступило шесть обращений.

Федеральный закон "О рекламе" не допускает рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок. Однако, владелец сети магазинов "Бристоль" посчитал, что существующие запреты и ограничения в сфере рекламы на электронные испарители не распространяются, так как они не являются табаком, табачной продукцией, табачным изделием или курительной принадлежностью.

Причем, по его словам, информация о наличии в ассортименте товаров сети магазинов "Бристоль" электронных испарителей, размещалась на кассовых чеках исключительно в целях информирования только совершеннолетних граждан, приобретающих табачные изделия. Если человек покупал другие товары, информация об электронных испарителях на кассовом чеке не печаталась.

Однако, комиссия Тюменского УФАС России посчитала, что электронные испарители относятся к курительным принадлежностям, поскольку они используются для совершения действий, аналогичных курению. При этом, в зависимости от модели, они могут содержать никотин и иные вещества, содержащиеся в табачных изделиях.

Сеть магазинов "Бристоль" получила предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Во исполнение предписания владелец сети удалил с чековой ленты незаконную рекламу. Несмотря на это ему грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# реклама , сигарета , ФАС

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 03.09.2018Синоптики прогнозируют заморозки на юге Тюменской области
18:05 03.09.2018В Демьянке Уватского района справят новоселье
17:54 03.09.20184 сентября - события дня
17:43 03.09.2018В Тюмени рассмотрели первое дело о незаконности рекламирования электронных сигарет