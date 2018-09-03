В Тюмени рассмотрели первое дело о незаконности рекламирования электронных сигарет

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В управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области рассмотрели первое дело о незаконности рекламирования электронных сигарет и принадлежностей к ним.

Реклама электронного испарителя, сообщается на сайте УФАС, размещалась на кассовых чеках в магазинах "Бристоль". По этому факту поступило шесть обращений.

Федеральный закон "О рекламе" не допускает рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок. Однако, владелец сети магазинов "Бристоль" посчитал, что существующие запреты и ограничения в сфере рекламы на электронные испарители не распространяются, так как они не являются табаком, табачной продукцией, табачным изделием или курительной принадлежностью.

Причем, по его словам, информация о наличии в ассортименте товаров сети магазинов "Бристоль" электронных испарителей, размещалась на кассовых чеках исключительно в целях информирования только совершеннолетних граждан, приобретающих табачные изделия. Если человек покупал другие товары, информация об электронных испарителях на кассовом чеке не печаталась.

Однако, комиссия Тюменского УФАС России посчитала, что электронные испарители относятся к курительным принадлежностям, поскольку они используются для совершения действий, аналогичных курению. При этом, в зависимости от модели, они могут содержать никотин и иные вещества, содержащиеся в табачных изделиях.

Сеть магазинов "Бристоль" получила предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Во исполнение предписания владелец сети удалил с чековой ленты незаконную рекламу. Несмотря на это ему грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.