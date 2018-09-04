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В Тобольске чествовали чемпиона мира по летнему биатлону Вячеслава Малеева

Спорт, 11:36 04 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский биатлонист Вячеслава Малеева приехал в родной город после победы на чемпионате мира по летнему биатлону среди юниоров.

"Для меня это большая победа, испытал невероятные эмоции после финиша. Сейчас я перехожу из юниоров в мужской спорт, и был счастлив закончить этот этап карьеры таким результатом", - подчеркнул Вячеслав Малеев на встречу с журналистами.

С победой Вячеслава Малеева поздравил глава города Владимир Мазур. Он вручил чемпиону денежный сертификат от фонда поддержки спортсменов Тобольска.

"Никогда не забывай про родной город. Всегда говори, что ты из Тобольска. А мы будем тебя поддерживать, как морально, так и материально. Побеждай, радуй город, область и страну", - пожелал спортсмену Владимир Мазур.

Поздравления вместе с биатлонистом принимал и его первый наставник – заслуженный тренер РСФСР Александр Зольников. Примечательно, что сейчас Вячеслав Малеев занимается тоже у воспитанника Александра Зольникова, заслуженного тренера России Максима Кугаевского.

Напомним, на летнем чемпионате мира по биатлону, который проходил в чешском Новое Место, Вячеслав Малеев завоевал две награды. Сначала он занял второе место в спринте среди юниоров, затем финишировал первым в гонке преследования.

Евгений Новоселов

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# биатлон , Вячеслав Малеев , Тобольск

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