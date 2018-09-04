На Ямале стартовала кампания по заготовке оленины

| Фото: www.yamal.org | Фото: www.yamal.org

На Ямале стартовала кампания по заготовке оленины. Всего за сезон планируют заготовить 2 тыс. 900 тонн диетического мяса, сообщает правительство ЯНАО.

На мясоперерабатывающем комплексе "Паюта" в Приуральском районе 2 сентября стартовала убойная кампания – первые 100 голов оленей на заготовительный комплекс подогнали оленеводы территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера "Вы-тер". Средний вес сданного на убой оленя – 40 кг, общий объем заготовленного мяса составил 3,5 тонны. Всего в плане, установленном для общины на 2018 год, 38 тонн мяса, весь этот объем планируется заготовить в сентябре.

В этом сезоне в работу включатся три новых модульных комплекса, приобретенных для округа за счет областной программы "Сотрудничество".