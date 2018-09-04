Памятник морякам открыли в Новой Заимке

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В Новой Заимке Заводоуковского городского округа торжественно открыли памятный знак морякам, верой и правдой служившим Отечеству, сообщается на сайте администрации округа.

На камне – табличка с изображением небесного покровителя Военно-морского флота России адмирала Федора Ушакова. Инициатором установки этого монумента стала ветеранская организация "Боевое единство", объединяющая с 2015 года десантников, пограничников, летчиков и военных моряков из сел округа.

На аллее воинской славы в Новой Заимке, где уже есть монументы в честь участников боевых действий, пограничников и десантников, собрались ветераны войны и труда. Приехали гости из Единкино, Колесниково, Старой Заимки, Шестаково, Боровинки, Заводоуковска, Вагая и Тюмени. Председатель союза военных моряков области капитан второго ранга Виктор Карпов поздравил собравшихся с днем Военно-морского флота России и наградил медалями "Сто лет Вооруженным силам России" Амангельды Байбакова, Каната Шодорова и Виктора Щукина. Открыть памятник поручили одному из старейших моряков Заводоуковского городского округа 83-летнему Геннадию Плашинову.

В планах Новозаимского отделения общественной организации "Боевое братство" – увековечить память ветеранов подразделений особого риска, тех, кто помогал создавать ядерный щит России и усмирять "мирный атом" в авариях и катастрофах.