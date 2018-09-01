Тюменские общественники поддержат Всероссийскую акцию "Формула добра"

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Тюменская делегация приняла участие в Десятом международном форуме-фестивале "Мы за мир во всем мире" в Болгарии.

Директор Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко поделился впечатлениями от форума. По его словам, на площадке можно было не только научиться новому, но и перенять опыт непосредственно от профессионалов своего дела.

"Впечатлила открытость экспертов, в течение всех пяти дней форума они отвечали на вопросы участников практически круглосуточно. Дружественная атмосфера вдохновила участников провести акцию "Формула добра", которая начнется 21 сентября одновременно в 18 странах и 20 регионах России. Лично я на форуме завел очень много знакомых в разных уголках мира, набрался новых компетенций в сфере формирования и сохранения семейных ценностей, за что большое спасибо эксперту Леониду Тимошенко", - рассказал Николай Петренко.

Во время "Формулы добра" участники форума планируют воплотить в жизнь 160 добрых дел. Тюменец намерен в рамках этой акции облагородить детскую площадку в одном из частных секторов областного центра. По его мнению, жители частных домов в вопросе благоустройства детских площадок уступают тюменцам, проживающим в многоквартирных домах. Общественник для начала планирует обратиться в администрацию Тюмени за разрешением.

Дарья Казакова