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Первый турнир на радиоуправляемых танках пройдет в Сорокинском районе

Общество, 09:02 11 сентября 2018

https://vk.com/baza_geroev | Фото: https://vk.com/baza_geroev

Первый турнир на радиоуправляемых танках "Стальная гвардия" проведут тюменские общественники в Сорокинском районе 13 сентября.

Как рассказал руководитель программы "Достойный выбор" Максим Шереметьев, турнир пройдет в формате танкового триатлона. Эту спортивную дисциплину он планирует развивать в Тюменской области, чтобы выявлять талантливых подростков.

Основной упор будет делаться на сельских территориях и малых городах, поэтому первый турнир пройдет не в Тюмени, а в Сорокинском районе.

В августе команда проекта ездила в танковую воинскую часть, чтобы получить договоренности о проведении уникальной экскурсии для победителей проекта.

Напомним, общественники уже приобрели для "Стальной гвардии" четыре танка Т-90 и два автомобиля ГАЗ-66. Участвовать смогут подростки 12-16 лет, как мальчики, так и девочки, командами по два человека.

Дарья Казакова

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# общественные организации , патриотическое воспитание , социально ориентированные некоммерческие организации , танки

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