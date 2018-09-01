Первый турнир на радиоуправляемых танках пройдет в Сорокинском районе
Первый турнир на радиоуправляемых танках "Стальная гвардия" проведут тюменские общественники в Сорокинском районе 13 сентября.
Как рассказал руководитель программы "Достойный выбор" Максим Шереметьев, турнир пройдет в формате танкового триатлона. Эту спортивную дисциплину он планирует развивать в Тюменской области, чтобы выявлять талантливых подростков.
Основной упор будет делаться на сельских территориях и малых городах, поэтому первый турнир пройдет не в Тюмени, а в Сорокинском районе.
В августе команда проекта ездила в танковую воинскую часть, чтобы получить договоренности о проведении уникальной экскурсии для победителей проекта.
Напомним, общественники уже приобрели для "Стальной гвардии" четыре танка Т-90 и два автомобиля ГАЗ-66. Участвовать смогут подростки 12-16 лет, как мальчики, так и девочки, командами по два человека.
Дарья Казакова