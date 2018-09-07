Тюменские добровольцы достойно представили регион на форуме в Челябинске

| Фото: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»

Представители тюменских НКО и регионального центра развития добровольчества представили Тюменскую область на IX выставке-форуме "Вместе – ради детей! Вместе 10 лет" в Челябинске.

Темой мероприятия стали приоритеты Десятилетия детства, сообщили в пресс-службе Дворца творчества и спорта "Пионер". Участникам презентовали результаты партнерства Фонда поддержки детей, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений в вопросах обеспечения детского благополучия.

В программу также вошли стратегические сессии по обсуждению актуальных вопросов, выставки на площадках делегаций субъектов РФ, деловая программа, направленная на развитие профессиональных качеств и технологий по решению социально-значимых задач, а также программа для детей и родителей.

Как сообщают в департаменте соцразвития региона, по итогам работы делегация Тюменской области признана лидером в номинациях "Лучшее IT-решение" за эффективное применение современных информационных технологий в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Мастер доверия" за лучшее представление работы детского телефона доверия в субъекте Российской Федерации.