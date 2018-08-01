Восемь тобольских ребятишек получат помощь благодаря акции "Под флагом добра"

| Фото: www.sibur.ru | Фото: www.sibur.ru

Наблюдательный совет Всероссийской благотворительной акции "Под флагом добра" утвердил список детей, нуждающихся в получении благотворительной помощи на проведение обследования, реабилитацию, лечение и приобретение средств реабилитации, сообщают в администрации Тобольска.

Первый заместитель главы Тобольска Яна Зубова отметила, что в этом году в список попали те дети, заболевание у которых выявлено совсем недавно. Организаторы учли сумму на приобретение инсулиновой помпы для ребят, больных сахарным диабетом, и расходных материалов на один месяц, а также на прохождение дорогостоящих курсов реабилитации для детей с нарушениями опорно-двигательной системы. На сегодняшний день в планах помочь восьми детям, до 2 сентября этот список может увеличиться.

Тобольск подключился к акции "Под флагом добра" в 2012 году. За эти годы на благотворительный счет фонда поступило 13 млн 232 тыс. 110 рублей для 202 маленьких жителей Тобольска и Тобольского района, нуждающихся в средствах реабилитации и лечении.

Напомним, в рамках акции состоится благотворительный футбольный матч на стадионе "Тобол" 2 сентября в 16 часов.

В составе команды "Росич-Старко" 22 игрока. Среди них певец Иркалий Пирцхалава, известный дрессировщик Эдгард Запашный, актер сериала "Восьмидесятые" Дмитрий Белоцерковский, композитор и певец Александр Шевченко, певец и шоумен Сергей Крылов, солист Московского театра оперетты Иван Викулов, солист театра "Московская оперетта" и "Московского театра мюзикла" Павел Иванов, музыкант Виктор Зинчук, также артисты из Великобритании Джимми Джи, Джеймс Вестон и другие. Кроме того, в Тобольск приедет олимпийский чемпион 1998 года по футболу, защитник "Спартака" и "Локомотива" Сергей Горлукович и тренер ФК "Старко", ветеран футбола Марат Махмутов.

В состав команды Тобольска войдут глава города Владимир Мазур, политики Владимир Майер, Юрий Батт, Андрей Ходосевич, топ–менеджеры компании СИБУР, бизнесмены, руководители предприятий и силовики. Официальным партнером акции выступил СИБУР.

Благотворительный счет открыт при муниципальном автономном учреждении "Центр социального обслуживания населения" (ИНН: 7206036927, КПП: 720601001, ОГРН: 1077206003027).

Банковские реквизиты:

Комитет финансов администрации города Тобольска (Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания населения" л/с АС30028А0002ЦСОН)

ИНН 7206017360 КПП 720601001

РКЦ Тобольск

Счет: 40701810400003000002

БИК:047117000

ОКВЭД: 85.31 85.32

ОКАТО: 71710000

Назначение платежа: На благотворительную помощь детям в рамках Всероссийской благотворительной акции "Под флагом добра".