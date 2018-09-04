Александр Моор и Наталья Комарова посетили предприятие "Югра-плит"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предприятие "Югра-плит" Югорского лесопромышленного холдинга посетили временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в г. Советский.

"С 2011 года завод выпускает и реализует древесно-стружечную плиту. После модернизации в 2013 году объемы производства значительно увеличились. Если в 2016 году мы выпустили более 122 тысяч кубометров продукции, то в 2017 году - свыше 178 тысяч кубометров. В первом полугодии 2018 года объем производства превысил 108 тысяч кубометров", - рассказал генеральный директор АО "Югорский лесопромышленный холдинг" Юрий Краев. На заводе трудятся более 180 человек.

Оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием завод - крупнейший производитель ДСП в Уральском федеральном округе, отметила Наталья Комарова. Предприятие вносит значительный вклад в решение проблемы переработки низкосортной древесины, расширяет экспорт продукции.

В планах - дальнейшая модернизация, которая позволит увеличить производственную мощность. Проектная мощность второй линии составит 300 тыс. кубометров, что позволит создать около 100 новых рабочих мест, сообщил Юрий Краев.

"Комплексное использование лесных ресурсов, производство продукции с высокой прибавочной стоимостью, развитие мощностей по переработке лиственной и низкотоварной древесины, увеличение объемов выпуска стройматериалов и изделий из древесины - приоритетные направления развития лесопромышленного комплекса Тюменской области", - отметил Александр Моор.

Врио главы региона напомнил, что деревообрабатывающая промышленность отличается высоким экспортным потенциалом. Объем экспорта продукции деревообработки Тюменской области вырос с 31,6 млн долларов США в 2015 году до 48,1 млн долларов в 2017 году.

Евгений Бабенко