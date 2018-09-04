Гонки на снегоходах на воде выявили победителей в Новом Уренгое

| Фото: www.newurengoy.ru | Фото: www.newurengoy.ru

Открытое первенство по гонкам на снегоходах по воде прошло на озере Молодежном в Новом Уренгое, сообщает ИА "Север-пресс".

В соревнованиях приняли участие представители спортивно-технических клубов "Факел", "Ямбург" и любители снегоходного кросса на воде.

В итоге лучший результат показал Максим Рылеев, ему немного уступил Дмитрий Бабак. Третьим стал Алексей Цыбовский. В номинации "За волю к победе" наградили Дмитрия Склярова, в номинации "Конкретный красавчик" - Богдана Колибабу.