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Гонки на снегоходах на воде выявили победителей в Новом Уренгое

Спорт, 17:27 04 сентября 2018

www.newurengoy.ru | Фото: www.newurengoy.ru

Открытое первенство по гонкам на снегоходах по воде прошло на озере Молодежном в Новом Уренгое, сообщает ИА "Север-пресс".

В соревнованиях приняли участие представители спортивно-технических клубов "Факел", "Ямбург" и любители снегоходного кросса на воде.

В итоге лучший результат показал Максим Рылеев, ему немного уступил Дмитрий Бабак. Третьим стал Алексей Цыбовский. В номинации "За волю к победе" наградили Дмитрия Склярова, в номинации "Конкретный красавчик" - Богдана Колибабу.

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# вода , гонки , Новый Уренгой , озеро Молодежное , снегоход , Ямал

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