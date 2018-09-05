День танкиста масштабно отметят в Нижнем Тагиле

| Фото: ural-news.net/ | Фото: ural-news.net/

День танкиста - профессиональный праздник танкистов и танкостроителей масштабно отметят в Нижнем Тагиле, родине советского и российского танкостроения, 8 сентября, сообщает правительство Свердловской области.

Праздничные мероприятия пройдут на трех площадках города: полигоне "Старатель", площади Славы и площади Дворца культуры им. И.В. Окунева.

На "Старателе" зрители смогут увидеть театрализованное выступление с элементами исторической реконструкции сражений, повлиявших на исход битвы на Курской дуге, а также демонстрацию возможностей военной техники. Завершится мероприятие концертом заслуженного артиста России Александра Маршала. Вся программа, проводимая на полигоне, будет транслироваться на большие экраны других праздничных площадок.

Две другие городские площади будут задействованы в основном для концертных мероприятий с участием местных и приглашенных музыкальных коллективов. На площади Дворца культуры для гостей праздника выступит со своей сольной программой известная российская певица Виктория Дайнеко.

Кроме того, в центре Нижнего Тагила на протяжении всего дня будут проходить различные семейные мастер-классы по уральской и военной кухне, работать детские творческие и игровые зоны, а также многочисленные фудкорты. Завершится праздничный день для всех горожан салютом.