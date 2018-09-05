В школах Ямала открылись новые профильные классы

| Фото: www.yamaledu.org/ | Фото: www.yamaledu.org/

В школах Ямала открылись новые профильные классы. Профильным обучением охвачено 95 % ямальских старшеклассников, сообщает правительство ЯНАО.

Так, в школе № 2 Салехарда 1 сентября открыли специализированный класс физико-математического профиля. Он создан на основе подписанного соглашения между правительством ЯНАО и ПАО "НОВАТЭК" по реализации программы развития детей "Одаренные дети". Учебный план специализированного класса физико-математического профиля включает изучение профильных предметов математики и физики, элективных учебных предметов "Китайский язык", "Нефтегазовая отрасль на английском языке", "Черчение".

В Надыме в двух школах открыли спортивные классы: в школе № 2 открыт футбольный класс, в школе № 5 – хоккейный класс. Кроме того, в надымской школе № 9 в третий раз набран профильный медицинский класс.

"Проект "В медицину я пойду" – часть масштабного образовательного проекта, и в этом направлении проведена большая работа по подготовке медицинских кадров для региона, начиная со школьной скамьи. Наши специалисты организуют для надымских школьников разных возрастов профориентационные мероприятия. Два года мы работали с медклассом, и взаимодействие это было очень продуктивным. Уверен, что такое сотрудничество продлится ещё долгие годы", - отметил руководитель окружного центра медицинской профилактики Сергей Токарев.