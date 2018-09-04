В ТюмГУ начался первый набор в Яндекс.Лицей

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Школа одаренных Тюменского госуниверситета приглашает школьников 8–9 классов на бесплатное обучение программированию в Яндекс.Лицей.

Как сообщили в ТюмГУ, программа делится на две части, каждая из которых рассчитана на год обучения. Причем приступить ко второй части смогут только те учащиеся, кто успешно освоил первый год.

"С программированием школьники знакомятся на примере Python – простого по освоению языка с богатыми возможностями. Python – один из самых популярных языков в мире, применение ему находится и в YouTube, и в Nasa, и в самом Яндексе, – рассказывает заместитель начальника управления по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с талантливыми учащимися ТюмГУ Егор Горечин. – Учебная программа разработана в Школе анализа данных, где преподаватели прошли специальную подготовку". Занятия в Яндекс.Лицее на базе Школы одаренных ТюмГУ будет вести доцент кафедры программной и системной инженерии Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Инна Григорьева.

Чтобы поступить в Яндекс.Лицей, не обязательно иметь опыт программирования: достаточно интересоваться математикой и уметь мыслить логически. Подробнее о правилах поступления - на сайте ТюмГУ.