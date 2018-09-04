Александр Моор: информация - основная ценность в современном мире

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Центральную городскую библиотеку им. А. И. Харизовой в Югорске посетили временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова. Здание библиотеки было приобретено в 2016 году в рамках реализации межрегиональной программы "Сотрудничество".

"В библиотеках Югорска действуют четыре центра общественного доступа к информации. В них предоставляется бесплатный доступ в Интернет. Для людей старшего поколения организованы курсы "Электронный гражданин". Для всех посетителей доступны ресурсы национальной электронной библиотеки. В апреле был открыт центр удаленного доступа к материалам президентской библиотеки имени Бориса Ельцина", - рассказала почетным гостям руководитель библиотечно-информационного центра Наталья Мотовилова.

На базе центра общественного доступа реализуется проект "Югорск - территория электронного чтения", в рамках которого сотрудники городской библиотечной системы проходят стажировки в Тюмени, принимают участие в семинарах и вебинарах.

Наталья Комарова отметила, что межрегиональная программа "Сотрудничество" - один из важных ресурсов, который позволяет развивать социальную инфраструктуру автономного округа в интересах населения.

"Создание центров удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имеет очень большое значение. Ведь информация - основная ценность в современном мире. Наша задача - добиться, чтобы у каждого ребенка или взрослого жителя Тюменской области, Югры и Ямала, независимо от того, живет он в крупном городе или небольшом населенном пункте, были равные возможности для получения знаний и реализации своих творческих планов", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что в настоящее время в Тюменской области центры удаленного доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки открыты в 63 школах и 87 библиотеках. Кроме того, 77% библиотечных учреждений региона подключены к Федеральной государственной информационной системе "Национальная электронная библиотека". Полностью завершить подключение тюменских библиотек к системе НЭБ планируется к 2019 году.

Евгений Бабенко