Ямальские спасатели ищут заблудившихся в тундре грибников

| Фото: правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Почти 900 человек спасли сотрудники учреждения "Ямалспас" за восемь месяцев текущего года, сообщает правительство Ямала.

Значительная часть пострадавших – 255 человек - оказались в лесу и тундре, 67 человек спасены на воде. Всего спасателями проведено около 900 поисково-спасательных работ, большая часть из них выполнена в природной среде.

Специалисты отмечают, что основные риски связаны с водными объектами. Завершился сезон купаний и отдыха у воды, но продолжается навигационный период.

Количество выходов на поисково-спасательные работы возросло также в период сбора грибов и ягод, когда люди далеко уходят в лес. За последний месяц лета проведено 35 поисково-спасательных работ в природной среде, в результате которых спасено 39 ямальцев.

В летний период на Ямале активизируется деятельность туристов: в течение августа спасатели 17 раз осуществляли контроль туристических групп в природной среде, общая численность туристов за месяц составила 149 человек.

Всего в поисково-спасательных операциях было задействовано более 3 тыс. спасателей, 1 тыс. 225 единиц техники.