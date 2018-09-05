Стартовал конкурс на лучший туристский сувенир Тобольска

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Открытый конкурс "Тобольский сувенир – 2018" объявил организационно-аналитический центр культуры и искусств города Тобольска.

В этом году мастера могут представить работы в девяти номинациях: "Сувенир города Тобольска", "Знаменитые личности города", "Сувенир события", "Гастрономический сувенир", "Сувенир туристического маршрута", "Сувенир музея", "Полиграфический сувенир", макет логотипа событийного мероприятия города Тобольска по теме "Международный фестиваль арт-пленэр "Ангел Сибири", макет логотипа событийного мероприятия города Тобольска по теме "Фестиваль казачьей культуры "Наследники Ермака".

Работы принимают до 20 сентября 2018 года по адресу: Тобольск, ул. Семакова, 14. Контактный телефон: 8 (3456) 22-37-50, электронная почта tobinfotur@mail.ru.