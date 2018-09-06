Велопарад "Леди на велосипеде" пройдет на набережной в Тюмени 8 сентября

| Фото: "Леди на велосипеде" во Вконтакте | Фото: "Леди на велосипеде" во Вконтакте

Костюмированный велопарад "Леди на велосипеде" прокатится по тюменской набережной 8 сентября. Начало тематического костюмированного парада в 11 часов, сообщает городская администрация.

Вело-event для тюменцев и гостей города второй год подряд организуют департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, городской информационный сервис 2ГИС и сообщество велолюбителей города.

Для гостей праздника на набережной пройдут мастер-классы по дефиле, танго, зумбе, кукловождению, состоится показ детской и взрослой коллекции одежды, будут работать площадки настольных игр, аквагрима и две фотозоны в детском и ретро-стилях.

Темой праздника в этом году станут четыре стихии - земля, вода, воздух и огонь. Для участия в велопараде представительницам прекрасного пола необходимо пройти регистрацию в группе "Велопарад "Леди на велосипеде", Тюмень 2018" и создать образ, соответствующий заявленной тематике. При желании можно украсить и велосипед.

Жюри определит победительниц в номинациях "Лучший образ", "Самый оригинальный костюм", "Лучший коллективный образ", а также "Лучшее оформление велосипеда".