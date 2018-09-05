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Пострадавшие при столкновении автобуса и самосвала в Тюмени отказались от госпитализации

Происшествия, 16:38 05 сентября 2018

ИА "Тюменская Линия" | Фото: ИА "Тюменская Линия"

Медицинская помощь одному из троих пострадавших в столкновении пассажирского автобуса и самосвала в Тюмени была оказана на месте, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Напомним, ДТП произошло на пересечении улиц Чекистов и 50 лет Октября областного центра в 13 часов 13 минут 5 сентября.

В аварии пострадали трое, рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина: "Вызов поступил в 13 часов 21 минуту. Бригада скорой помощи прибыла на место аварии уже через шесть минут".

Двое пациентов после оказанной помощи отказались от предложенной госпитализации, еще одному помощь была оказана на месте.

Николай Ступников

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# ДТП , скорая помощь

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