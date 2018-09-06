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Тюменцы проведут мастер-класс на бардовском фестивале в Салехарде

Общество, 13:48 06 сентября 2018

ИА "Север-Пресс" | Фото: ИА "Север-Пресс"

Тюменские барды примут участие в фестивале "Легенды Обдора" в Салехарде. На музыкальном празднике 7 и 8 сентября исполнители проведут для участников фестиваля мастер-класс.

Открытый межмуниципальный фестиваль бардовской песни "Легенды Обдора" пройдет уже в десятый раз, сообщает ИА "Север-Пресс". После творческой лаборатории гостей ждет внеконкурсный показ фильмов в рамках всемирного фестиваля уличного кино, который впервые в этом году проходит в Салехарде.

Второй день фестиваля пройдет в районе паромной переправы через Обь, традиционно там откроют развлекательно-игровую площадку для детей и молодежи и походную кухню, где посетители смогут попробовать костровой ухи "по-бардовски".

Также для гостей и конкурсантов в этот день будет работать "Открытый микрофон". Центральным мероприятием фестиваля станет выступление конкурсантов и подведение итогов.

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# бардовская песня , бардовский фестиваль , Салехард

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