Тюменцы проведут мастер-класс на бардовском фестивале в Салехарде

| Фото: ИА "Север-Пресс" | Фото: ИА "Север-Пресс"

Тюменские барды примут участие в фестивале "Легенды Обдора" в Салехарде. На музыкальном празднике 7 и 8 сентября исполнители проведут для участников фестиваля мастер-класс.

Открытый межмуниципальный фестиваль бардовской песни "Легенды Обдора" пройдет уже в десятый раз, сообщает ИА "Север-Пресс". После творческой лаборатории гостей ждет внеконкурсный показ фильмов в рамках всемирного фестиваля уличного кино, который впервые в этом году проходит в Салехарде.

Второй день фестиваля пройдет в районе паромной переправы через Обь, традиционно там откроют развлекательно-игровую площадку для детей и молодежи и походную кухню, где посетители смогут попробовать костровой ухи "по-бардовски".

Также для гостей и конкурсантов в этот день будет работать "Открытый микрофон". Центральным мероприятием фестиваля станет выступление конкурсантов и подведение итогов.