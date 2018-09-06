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Тюменские ученые предложили вернуть охоте имперские традиции

Общество, 18:11 06 сентября 2018

https://www.mkrf.ru | Фото: https://www.mkrf.ru

Возвращение некоторых утраченных норм в сфере охоты поможет оптимизировать современное регулирование этой деятельности. К такому выводу пришли сотрудники ТюмГУ и Госохотуправления Тюменской области, проанализировав охотничьи правовые нормы Российской империи и современной России, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Эксперты впервые провели сравнительно-правовой анализ Закона Российской империи от 3 февраля 1892 г. "Правила об охоте" с Федеральными законами "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов".

Как пояснила доцент кафедры административного и финансового права ТюмГУ Елена Гладун, исследование позволило предположить, что целый ряд эффективных норм был утрачен в процессе изменения права собственности, прав на землю и иных смежных правовых отношений в период советского государства. По мнению исследователей, возврат некоторых утраченных норм в современное законодательство об охоте весьма целесообразен. В частности, как отметила юрист Госохотуправления Светлана Шеинова, запрет выдачи охотничьего свидетельства лицам, которые ранее привлекались к ответственности за нарушение правил охоты, будет способствовать уменьшению этих нарушений.

В плане борьбы с браконьерством юристы считают эффективным запрет на торговлю дичью через определенное количество дней после окончания срока охоты на тот или иной вид охотничьих животных. Они предлагают распространить этот запрет и на покупателей мяса дичи.

Свои предложения эксперты планируют подать в рамках законодательной инициативы на рассмотрение в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

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# дичь , имперские традиции , охота , ТюмГУ , ученые

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