Житель Нового Уренгоя организовал в квартире подпольное казино

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в незаконной организации азартных игр, задержали в Новом Уренгое, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

40-летний мужчина в сговоре с другими лицами разместил игровое оборудование в одной из квартир многоквартирного жилого дома. Здесь в последующем он проводил азартные игры.

Устанавливаются обстоятельств произошедшего, выявляются лица, причастные к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.