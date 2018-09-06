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Житель Нового Уренгоя организовал в квартире подпольное казино

Происшествия, 19:34 06 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в незаконной организации азартных игр, задержали в Новом Уренгое, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

40-летний мужчина в сговоре с другими лицами разместил игровое оборудование в одной из квартир многоквартирного жилого дома. Здесь в последующем он проводил азартные игры.

Устанавливаются обстоятельств произошедшего, выявляются лица, причастные к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

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# казино , Новый Уренгой

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