Житель Нового Уренгоя организовал в квартире подпольное казино
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Мужчину, подозреваемого в незаконной организации азартных игр, задержали в Новом Уренгое, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.
40-летний мужчина в сговоре с другими лицами разместил игровое оборудование в одной из квартир многоквартирного жилого дома. Здесь в последующем он проводил азартные игры.
Устанавливаются обстоятельств произошедшего, выявляются лица, причастные к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.