На участке улицы Водопроводной в Тюмени запретят остановку транспорта

| Фото: департамента дорожной инфраструктуры и транспорта | Фото: департамента дорожной инфраструктуры и транспорта

Запрет на стоянку и остановку автомобилей вдоль проезжей части ул. Водопроводной вводится с 1 октября 2018 года. Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, ограничение вводится на участке от Комсомольской до Осипенко.

Как поясняют в ведомстве, ограничение вводится для предотвращения ДТП, причиной которых становится выезд транспорта на полосу встречного движения из-за припаркованных автомобилей вдоль проезжей части.

Места, где запрещена стоянка и остановка, будут обозначены дополнительными дорожными знаками "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор". Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.