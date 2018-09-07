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На участке улицы Водопроводной в Тюмени запретят остановку транспорта

Общество, 10:49 07 сентября 2018

департамента дорожной инфраструктуры и транспорта | Фото: департамента дорожной инфраструктуры и транспорта

Запрет на стоянку и остановку автомобилей вдоль проезжей части ул. Водопроводной вводится с 1 октября 2018 года. Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, ограничение вводится на участке от Комсомольской до Осипенко.

Как поясняют в ведомстве, ограничение вводится для предотвращения ДТП, причиной которых становится выезд транспорта на полосу встречного движения из-за припаркованных автомобилей вдоль проезжей части.

Места, где запрещена стоянка и остановка, будут обозначены дополнительными дорожными знаками "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор". Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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# автомобили , департамента дорожной инфраструктуры и транспорта

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