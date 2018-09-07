"Транснефть-Сибирь" помогла отремонтировать и оснастить кабинеты точных наук в пяти школах региона

Фото АО "Транснефть - Сибирь" Фото АО "Транснефть - Сибирь"

Более 24 млн рублей направило АО "Транснефть – Сибирь" на ремонт и оснащение лабораторным и демонстрационным оборудованием кабинетов химии, физики, математики пяти общеобразовательных школ. Это учебные заведения в регионах присутствия: Тюменская область (д. Гилёво, с. Сетово, с. Муген), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (с. Болчары), Ямало-Ненецкий автономный округ (п. Коротчаево).

Как сообщает пресс-служба компании, в кабинетах точных наук проведен ремонт, оформление помещений выполнено в соответствии со специально разработанными интерьерными решениями. Оснащение кабинетов химии, физики и математики проводилось исходя из реальной потребности школ в демонстрационном и лабораторном оборудовании. Так, Гилевская школа стала первой в Ярковском районе, куда было закуплено современное мультимедийное оборудование с интерактивными досками. В кабинете математики Мугенской школы установлены 3D-принтеры. Благодаря новому оборудованию учебный процесс в сельских школах перешел на более высокий уровень, отмечают руководители учебных заведений.

В 2019 году АО "Транснефть – Сибирь" планирует оказать поддержку в проведении ремонта и оснащении оборудованием 15 школам Тюменской, Курганской, Свердловской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО на общую сумму 91 млн рублей. Финансовая помощь учебным заведениям оказывается в рамках корпоративной благотворительной программы ПАО "Транснефть" развития школьного образования.