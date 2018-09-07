В Тюмени инженер похитил у строительной фирмы более двухсот тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работника, обвиняемого в хищении у строительной фирмы более 200 тыс. рублей, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

На одном из автокранов строительного предприятия "Евракор" произошло деформирование опоры стрелы. Об этом узнал ведущий инженер компании. Он предоставил в отдел материально-технического снабжения фиктивные документы от одной из подконтрольных ему организации, о поставке основания стрелы для ремонта автокрана. В организацию было перечислено более 220 тыс. рублей, которые злоумышленник похитил.

Кроме того, в ходе обыска квартиры инженера, сотрудники полиции обнаружили светозвуковую ручную гранату "Заря-2".

Обвиняемый вину в совершении указанных преступлений признал в полном объеме и возместил предприятию причиненный ущерб. Материалы уголовного дела направлены в суд.