Тюменские хоккеисты обыграли "Югру"

| Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Со счетом 4:3 (по буллитам) завершилась встреча тюменского клуба с командой "Югра" из Ханты-Мансийска в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги – Кубок Шелкового пути 6 сентября, сообщает ХК "Рубин".

Первый период получился безголевым. Во втором периоде счет открыл на 27-й минуте Станислав Грымзин из "Югры". Не прошло и двух минут, как Бабенко умело сыграл на "пятачке", направив шайбу в угол ворот Евгения Иванникова. Ему ассистировали Кравченко и Ячменев. Под занавес отрезка Тунхузин смело "разрезал" оборону гостей, переадресовал шайбу на Байкеева, который был к "Югре" беспощаден – 2:2.

В третьем периоде на 43-й минуте в суматохе за воротами креативнее всех оказался Щегольков. Он направил шайбу в щиток Тяло, и она заскочила в сетку. Однако "рубиновые" и на этот раз выдержали удар. На 48-й минуте Ячменев выиграл вбрасывание в зоне гостей и Бабенко без раздумий бросил – 3:3.

Заключительные минуты периода ознаменовались открытым хоккеем, но игра перешла в овертайм. Хозяева атаковали больше, однако оппонентов рассудила серия буллитов. Викторию "Рубину" и два полноценных очка принес Ячменев, исполнивший попытку превосходным образом.