Хозяина наркопритона из Винзилей ждет суд

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Житель поселка Винзили обвиняется в содержании наркопритона. Как сообщает прокуратура Тюменской области, 41-летнего мужчину ждет суд за систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств.

Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2018 года мужчина уже был осужден условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

Наркотические средства житель поселка Винзили употребляет уже 10 лет, и в последнее время перешел на синтетические вещества. Однако денег на их покупку у неработающего мужчины не было. Чтобы обеспечить себя бесплатной дозой, он стал пускать в свою квартиру знакомых наркоманов. Те приносили с собой синтетический наркотик и делились с гостеприимным хозяином.

Вскоре о "нехорошей квартире" стало известно сотрудникам полиции, которые вечером 2 июля 2018 года пресекли деятельность наркопритона. В момент задержания владелец квартиры и двое его знакомых находились в состоянии наркотического опьянения.

Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы уголовного дела в Тюменский районный суд.