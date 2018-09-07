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Пропавших жителей Нефтюганска обнаружили спустя два года на дне реки

Происшествия, 12:49 07 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тела мужчины и женщины, пропавших без вести в 2016 году, обнаружены в Нефтеюганском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

В июле 2016 года мужчина и женщина были замечены вместе в 10 микрорайоне города Нефтеюганска. До этого дня они не были между собой знакомы. Камеры наблюдения зафиксировали, что пара выехала из города на автомобиле "Субару" в сторону п. Сингапай. Однако домой они не вернулись. Родственники обратились в правоохранительные органы с заявлениями о безвестном исчезновении.

Спустя два года в протоке Чеускинская на удалении четырех метров от береговой линии водолазы обнаружили автомобиль "Субару", который был поднят с семиметровой глубины. В ходе осмотра транспортного средства обнаружены два тела.

Для подтверждения личностей погибших и установления причины их смерти назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

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# Нефтеюганский район , пропал человек , утопление

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