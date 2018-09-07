Тюменские предприниматели своевременно доставляют товары в отдаленные деревни и села региона

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В отдаленные и труднодоступные деревни и села Тюменской области своевременно доставляются все необходимые товары и оказываются социально значимые виды бытовых услуг.

Об этом на заседании комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям доложил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев, который выступил с информацией о выполнении государственной программы "Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей".

"Организации и индивидуальные предприниматели за 2017 год доставили более 4 тысяч тонн товаров первой необходимости в 271 труднодоступный населенный пункт области, - отметил он. - Им возмещены расходы на приобретение пяти единиц холодильного оборудования, одного автотранспортного средства и одной единицы технологического инструмента".

Денежные средства, выделенные из областного бюджета в 2017 году в виде субвенций на поддержку труднодоступных территорий, не освоены в полном объеме в двух из 26-ти муниципальных образований: в Заводоуковском городском округе (48,74%) и Ярковском муниципальном районе (59,19%).

По данным органов местного самоуправления, причиной неполного освоения денежных средств, выделенных муниципальным образованиям в качестве субвенций, является тот факт, что предприниматели и организации, занимавшиеся доставкой товаров в труднодоступные территории, не осуществили своевременную подготовку документов для возмещения понесенных ими расходов.

Борис Олейник