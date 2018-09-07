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В тюменском пруду нашли утопленника

Происшествия, 14:05 07 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме проводится в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В водоеме, расположенном в 100 метрах от садового общества "Энергетик-1", местный житель обнаружил тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Сейчас устанавливается личность потерпевшего. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# пруд , утопление

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