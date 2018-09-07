В тюменском пруду нашли утопленника
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме проводится в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
В водоеме, расположенном в 100 метрах от садового общества "Энергетик-1", местный житель обнаружил тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти.
Сейчас устанавливается личность потерпевшего. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.